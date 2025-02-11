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        Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:55
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        Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA’da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Çekirge Mahallesi yönüne giden S.Y. isimli kadın sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra kendi etrafında dönerek durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aracın kullanılamaz hale geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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