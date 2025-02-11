Bursa'da depo yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü

BURSA'da depo olarak kullanılan tek katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ve köylülerin yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangın akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Terziler köyünde Ergün Aktan'a ait depo olarak kullanılan tek katlı bir binada çıktı. Depodan yayılan duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında, depoda bulunan saman balyaları, tarım ilaçları ve diğer malzemeler kullanılamaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangının ardından zarar gören malzemelerin tespiti yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.