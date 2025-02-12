Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine düştü; o anlar kamerada

        BURSA'da, 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın sokaktaki elektrik hattına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 04:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 04:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine düştü; o anlar kamerada
        ABONE OL

        BURSA'da, 3 katlı apartmanın terasında çıkan yangın sokaktaki elektrik hattına sıçradı. Patlamaların meydana geldiği hattın yanan kabloları koparak, itfaiye ekiplerinin üzerine düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

        Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi, Görgülü Sokak'taki 3 katlı apartmanın terasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katı saran alevler, apartmanın yakınındaki elektrik hattının kablolarına sıçradı. Hatta meydana gelen patlamalar ile birlikte yanan kablolar koptu. Bazı kablo parçaları, o sırada alevlere müdahale eden itfaiye ekibinin üzerine düştü.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonrası yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, terasta başlayıp elektrik kablolarına sıçrayan ve kabloların yanarak itfaiye ekiplerinin üzerine düşme anları kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Eylem Tok ve oğlu iade edilecek
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Ürdün Kralı: Orta Doğu'ya barış getirecek birini görüyorum
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Zelenskiy: Rusya ile toprak takası yapacağız
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Eren Elmalı resmen Galatasaray'da!
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Netanyahu: Olmazsa ateşkes bozulur
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi
        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi
        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi
        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi
        Bursa'da depo yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü
        Bursa'da depo yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü
        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
        Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
        Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı