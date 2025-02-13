Yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
BURSA'da, aracında ve evinde yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hap ele geçirilen A.
BURSA'da, aracında ve evinde yeşil reçeteye tabi 600 bin adet hap ele geçirilen A.A.Ç., tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ yaptığı tespit edilen A.A.Ç.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki harekete geçen ekipler, şüpheliyi evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. A.A.Ç.’nin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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