Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gençler Sokak'ta faaliyet gösteren alüminyum işleme imalathanesinde meydana geldi. İşçilerde Sabriye K., elini makineye kaptırdı. Sağ elinden yaralanan Sabriye K., iş arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı kadın, ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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