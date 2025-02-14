Tarım arazisindeki konteynerlerin yıkımı, iş makinesi çamurda ilerleyemeyince ertelendi

Gemlik Belediyesi’nce, Narlı Mahallesi’ndeki tarım arazisine, vatandaşlar tarafından kurulan konteynerler için yıkım kararı alındı. Belediye ekipleri konteynerleri yıkmak için bölgeye gitti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş makineleri ile bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yağmur nedeniyle çamurla kaplanan engebeli arazide ilerleyemedi. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle yıkım işlemi ertelenirken, belediye ekipleri, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.