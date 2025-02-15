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        Temizlik görevlisi, yerde bulduğu 100 bin lira değerindeki altın kesesini Zabıta'ya teslim etti

        BURSA'nın İnegöl ilçes Belediyesinde temizlik görevlisi olan Soner Aktepe, sokakta temizlik yaparken bulduğu ve içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi zabıta ekiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 01:57 Güncelleme: 15.02.2025 - 02:00
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        Temizlik görevlisi, yerde bulduğu 100 bin lira değerindeki altın kesesini Zabıta'ya teslim etti
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        BURSA'nın İnegöl ilçes Belediyesinde temizlik görevlisi olan Soner Aktepe, sokakta temizlik yaparken bulduğu ve içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi zabıta ekiplerine teslim etti.

        İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi’nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Helal ile haram kavramlarına dikkat ettiğini söyleyen Soner Aktepe, “Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim” dedi.

        Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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