Hafif ticari araç, direk ile otomobile çarptı; ehliyetsiz sürücü yaralandı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yasin Ü.'nün ehliyetsiz olduğunu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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