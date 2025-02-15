Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Hafif ticari araç, direk ile otomobile çarptı; ehliyetsiz sürücü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direği ile kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yasin Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç, direk ile otomobile çarptı; ehliyetsiz sürücü yaralandı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direği ile kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü Yasin Ü. (25), yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine giden Yasin Ü. (25) yönetimindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Metal Sanayi Kavşağı'nda dönüş yapmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal K. (26) yönetimindeki 16 GMS 60 plakalı otomobile çarptı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yasin Ü.'nün ehliyetsiz olduğunu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada
        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada
        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...
        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedaviye alındı
        "Mümine teyze"nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı e...
        "Mümine teyze"nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı e...
        Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluş...
        Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluş...