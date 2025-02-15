Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi

Eski Hentbol Milli Takımı Antrenörü, Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen, Bursa’da Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan, Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Seymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Seymen, eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen ile evliydi.

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