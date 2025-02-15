Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi

        SPOR Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen (56), Bursa'da oynanan Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        SPOR Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen (56), Bursa’da oynanan Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Eski Hentbol Milli Takımı Antrenörü, Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen, Bursa’da Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan, Hentbol Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Seymen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Seymen, eski milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen ile evliydi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
        Bursa'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı
        Bursa'da bir kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalandı
        Hafif ticari araç, direk ile otomobile çarptı; ehliyetsiz sürücü yaralandı
        Hafif ticari araç, direk ile otomobile çarptı; ehliyetsiz sürücü yaralandı
        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada
        Bursa'da liseli Hasan Ceyhun'un öldüğü kaza kamerada
        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da hafit ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...
        Temizlik görevlisinin bulduğu, içinde 100 bin liralık altın olan kese, sahi...