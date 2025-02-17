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        Otomobilinde sızan alkollü sürücü, polise direnip tehdit etti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilinde sızan alkollü Süleyman A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:50
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        Otomobilinde sızan alkollü sürücü, polise direnip tehdit etti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobilinde sızan alkollü Süleyman A. (48), kendisini uyandırıp, kimlik isteyen polislere saldırdı. Götürüldüğü hastanede alkol testini reddeden, polise direnip tehdit eden sürücü gözaltına alındı.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde'de devriye gezen polis ekipleri, park halindeki 16 PD 280 plakalı otomobilde hareketsiz halde duran sürücünün durumundan şüphelendi. Alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan sürücü, kendisinden kimlik isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerine hakaret edip, olumsuz yanıt verdi. Şüphelinin saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

        HASTANE ÇIKIŞI TEHDİT

        İsminin Süleyman A. olduğu belirlenen sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedince, sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da alkol testini reddeden Süleyman A., hastaneden çıkarılıp ekip otosuna götürülürken, polislere direnip, hakaret, küfür ve tehdit etti. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ekip otosuna bindirilip, polis merkezine götürülürken, o anlar da kameraya yansıdı.

        3'ü trafik, 3'ü Yunus polisi olmak üzere 6 polis memuruna mukavemette bulunma suçundan gözaltına alınan Süleyman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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