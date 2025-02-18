Bursa'da öğrenci servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı; 9 yaralı

BURSA'da öğrenci servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Engin G. idaresindeki 16 S 295 plakalı öğrenci servis minibüsü, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Kutay A. yönetimindeki 16 Z 0601 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada öğrenci servis minibüsündeki yolculardan H.K., H.K.K., N.Ö., Z.M.M., Ş.D. ve belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan B.A., H.Ç., H.M. ve N.T yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.