Ormanda atış talimi yapan muhtarlar ifadeye çağrıldı

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı G.H., Kayhan Mahallesi Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahallesi Muhtarı A.A., Karacaali Mahallesi Muhtarı G.N. ile Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K., Narlı Mahallesi’ndeki ormanda tabancalarıyla atış talimi yaptı. O anlar cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine 2’si kadın 5 muhtar paylaşımlarını silerken, jandarma tarafından ifadeye çağrılan muhtarların, ruhsatlı silahlarının kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

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