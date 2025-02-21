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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:30
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. İle H.Ş.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, 33 gram bonzai, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde, 2 adet ectacsy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira nakit para ve 2 adet telefon ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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