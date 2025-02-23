Hüseyin Baş: Değil Mesut Özil'i bugün Ronaldo'yu, Messi'yi getir, daha iktidarda kalamazsın

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “AK Parti olarak çok güçlüyüz imajı vermeye çalışıyorlar. Aslında bunu, erimekte olan bir iktidar partisinin son çırpınışlarının ispatı olarak görüyoruz ve AK Parti'ye şunu söyleyeyim. Değil Mesut Özil'i bugün Ronaldo'yu, Messi'yi getir, daha iktidarda kalamazsın” dedi.

BTP 9'uncu Bursa Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Hüseyin Baş'ın katılımıyla, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede yaptığı konuşmada, gittikleri her bölgede coşkuyla karşılandıklarını söyleyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Siyasetteyiz, ticaretin belli aşamalarında olduk. Kurumsallık kelimesi aslında genelde ticari işletmelerde kullanılan bir ifadedir. Ama siyasete teşmil olmuş. Nereye gitsek hangi teşkilatımızla buluşsak, hangisi aklınıza geliyorsa biz orada coşkuyla, sevgiyle, muhabbetle karşılandık. Bu da bizim için en büyük şereftir. Kurumsallığın da işaretidir. Biz Türkiye'nin her yerinde varız. Bütün bir siyaset, bütün bir muhalefet, ortak bir zeminde buluşabilme imkanı bulsun” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK GÜÇLÜYÜZ İMAJI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR’

AK Parti’nin bugün gerçekleştirilen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni işaret eden ve MKYK üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil üzerinden eleştirilerde bulunan Baş, şöyle konuştu:

“AK Parti olarak çok güçlüyüz imajı vermeye çalışıyorlar. Aslında bunu, erimekte olan bir iktidar partisinin son çırpınışlarının olduğunun ispatı olarak görüyoruz ve AK Parti'ye şunu söyleyeyim: Değil Mesut Özil'i bugün Ronaldo'yu, Messi'yi getir, daha iktidarda kalamazsın. Olaya şuradan bakmak durumundayız. Biraz da siyaset bilimini, toplum sosyolojisini, insan psikolojisini konuşacak olursak, şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Bugün biliyorsunuz bir iktidar var bir de muhalefet var ve ülke çok keskin bir çizgiyle ikiye ayrılmış vaziyette. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu keskin çizgili iktidar tarafı, yani bugün adlarının 'Cumhur İttifakı' olarak koymuş kesim, biliyor ve görüyoruz ki bütünleşik bir yapı sergiliyor.”

'TWEET ATMAKTAN KORKUYORLAR'

Vatandaşların ve siyasilerin özgür bir şekilde sosyal medyayı kullanamadığını belirten Baş, “Siyasilere yaptırımlar uygulanıyor, konuşanlar hemen susturuluyor, gazeteciler içeri tıkılıyor. Vatandaş sokakta iki kelam laf etse, başına ne geleceğinin garantisi yok, tweet atmaktan korkuyor. Eskiden beğenmekten, tweet beğenmekten çekiniyorduk. Şimdi Elon Musk tweetleri beğenilerini göstermiyor. Orada rahat etti millet. Ben bunu zulüm olarak görüyorum” diye konuştu.