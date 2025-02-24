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        3 şahin ile 22 yeşil başlı ördek doğaya salındı

        BURSA'nınKaracabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı halde getirilen ve tedavileri tamamlanan 3 şahin ile yasa dışı yakalanan 22 yeşil başlı ördek, yeniden doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:30
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        3 şahin ile 22 yeşil başlı ördek doğaya salındı
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        BURSA’nınKaracabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı halde getirilen ve tedavileri tamamlanan 3 şahin ile yasa dışı yakalanan 22 yeşil başlı ördek, yeniden doğaya salındı.

        Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2 ay önce, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak getirilen 3 şahin tedaviye alındı. Kanadında kırık olan bir şahin ile travmaya bağlı güçten düşme tespit edilen 2 şahinin tedavileri tamamlandı. Halkalamaları yapılan 3 şahin ile yasa dışı yollarla yakalandığı tespit edilen ve av koruma ekiplerince el konulan 22 yeşil başlı ördek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve rehabilitasyon merkezine bağlı Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından Karacabey Longoz Ormanları’nda yeniden doğaya salındı.

        DKMP 2’nci Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, şahinleri, “Hayırlı uğurlu olsun. Özgürlüğünüze tekrardan kavuştunuz. Ya Allah, bismillah” diyerek özgürlüklerine kavuştururken, şahinlerin sağlık durumları hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Azizcan Sezer, “Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize yaklaşık 2 ay içerisinde 3 tane yaralı şahinimiz gelmişti. Yapmış olduğumuz incelemede şahinlerin bir tanesinin kanadında kırık, 2 tanesinde de travmaya bağlı güçten düşme olduğunu tespit ettik. Bu 2 aylık süreç içerisinde hayvanlarımızın tedavisini yaptık. Geldiklerinden itibaren hayvanlar kilo aldılar ve genel durumları düzeldi. Şu an hayvanlarımızın halkalamalarını yaptık. Halkalarını da taktıktan sonra Karacabey Longoz Ormanları içerisinde hayvanlarımızı doğaya salıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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