Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolundaki kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden Alanyurt Mahallesi’ne seyir halinde olan Yasin Y.'nin kullandığı 16 BIG 270 plakalı motosiklet, kavşaktan caddeye çıkan Mustafa B. (56) idaresindeki 16 S 6157 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşüp yaralanan Yasin Y., ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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