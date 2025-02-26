Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın; 1 saatte söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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