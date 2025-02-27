Bursa'da ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi

BURSA Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde fırın ve kafelerde ‘haksız ve fahiş fiyat' denetimi yaptı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bakanlığın talimatıyla, tüketicinin haksız ve fahiş fiyatlara karşı korunması yönelik ramazan ayı öncesi denetimlerini sürdürüyor. Ekipler merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki kafelerde menü ve tarifeleri kontrol ederken, fırınlarda ise gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgi almasını sağlamak ve tüketici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fırın ve kafelerin kontrollerini sürdüren ekipler, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde fiyat tarifelerinin giriş kapısının önüne ve masaların üzerine konulmasına ilişkin kontroller yaptı. Ayrıca, fırınların bağlı bulunduğu odaların belirlediği fiyat tarifelerini okunabilir bir şekilde bulundurup bulundurmadıkların sorgulamayan görevliler, normal beyaz ekmeğin 240 gramının 15 TL, ramazan pidesinin ise 370 gramının 30 TL olarak üretilip satılıp satılmadığını kontrol etti ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.