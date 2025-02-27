Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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