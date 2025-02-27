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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:30
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        Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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