Boğa, ayağından halata bağlanıp vinçle kesim alanına taşındı

Yıldırım ilçesinde yapımına başlanan sitenin inşaatı için temel atılacağı sırada kesilmek için alana kamyonetle boğa getirildi. Arka ayağından vincin halatına bağlanan hayvan, baş aşağı kesileceği alana taşındı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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