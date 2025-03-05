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        Teravih namazı dönüşü otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 02:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 02:20
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        Teravih namazı dönüşü otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız D. (81), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız D., buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yıldız D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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