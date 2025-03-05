Teravih namazı dönüşü otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız D.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Yıldız D. (81), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Harun T. (39) yönetimindeki 16 KKN 19 plakalı otomobil, teravih namazı dönüşü evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız D., buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yıldız D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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