Bursa'da 2 katlı ev ile depoda yangın

BURSA'da, 2 katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan eve sıçradı. İtfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan yapıya sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarıyla, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ev ve depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.