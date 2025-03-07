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        Bursa'da 2 katlı ev ile depoda yangın

        BURSA'da, 2 katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:45
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        Bursa'da 2 katlı ev ile depoda yangın
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        BURSA'da, 2 katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan eve sıçradı. İtfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan yapıya sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarıyla, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ev ve depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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