Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi (2)

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’e, 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen ve 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haftada iki gün imza verecek olan Özen’e, yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

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