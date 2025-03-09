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        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST KALDIİstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'e, 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen ve 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:01
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        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST KALDI

        İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’e, 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen ve 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haftada iki gün imza verecek olan Özen’e, yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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