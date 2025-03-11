İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları kursiyerlerinden

BURSA’da Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Giyim Teknolojileri Kursu öğretmen ve kursiyerleri, ilçedeki iki ilkokulda 1’inci sınıfta eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hazırlıyor. Boy ve kilo ölçüleri alınan çocuklara özel olarak dikilen eşofman takımı ve pantolonlar, Ramazan Bayramı öncesi sahiplerine ulaştırılacak.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘İhtiyaç sahibi çocuklara bayramlık’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında, ilçede eğitim veren ve kardeş okul ilan edilen Süleymanpaşa ve Tahirağa ilkokullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi 1’inci sınıf öğrencileri için kıyafet hazırlanıyor. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Giyim Teknolojileri Kursu’nda eğitim gören 20 kursiyer tarafından, 2 ay önce dikimine başlanan eşofman takımları ile pantolonlar, Ramazan Bayramı öncesinde 150 çocuğa bayramlık olarak hediye edilecek.

60 EŞOFMAN TAKIMI İLE 90 PANTOLON DİKİLDİ

Proje kapsamında, şu ana kadar 60 eşofman takımı ile 90 pantolon dikildiğini söyleyen Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, bayram öncesi çocuklarımızı sevindirmek için, onların bayram sevincine katkı sağlamak üzere bir proje geliştirdiler. Projeyle öğrencilerimize eşofman takımı ve pantolon dikmeye başladılar. Uzun soluklu bir çalışma oldu. Giyim Teknolojileri kursumuzun öğretmen ve kursiyerleri bu çalışmayı devam ettirdiler. Proje neticesinde hazırlanan ürünleri, Süleymanpaşa ve Tahirağa ilkokullarında okuyan 1’inci sınıf öğrencilerimize, ramazan ayı içinde hediye edecekler. 60 adet eşofman takımı, 90 tane de pantolon hazırlandı” dedi.

‘ÇOCUKLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ’

Her yıl bir projenin içinde yer aldıklarını söyleyen Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüsnü Kemal Yılmaz ise çocukları mutlu etmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Yenişehir Halk Eğitim Merkezi her yıl bir projenin içerisinde oluyor. Bu yıl da kendi ilçemizde böyle bir proje olmasını istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek, ilçemizin iki okulunu, Tahirağa ve Süleymanpaşa ilkokullarını kardeş okul olarak ilan edip, bunların 1’inci sınıflarını bayramda sevindirmeyi amaç edindik. Bu konuda okul listeleri alarak, öğrencilerin ismini alarak, boyuna ve yaşına uygun olarak, en azından bayramda giyebilecekleri şekilde düşündük. Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz” diye konuştu.