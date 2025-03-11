Bursa'da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

Yangın saat 20.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Köyü’nde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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