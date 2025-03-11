Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

        BURSA'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
        ABONE OL

        BURSA’nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Yangın saat 20.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Köyü’nde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
        Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nde konakladı
        Göç yolundaki flamingolar, İznik Gölü'nde konakladı
        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etk...
        BTÜ'de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etk...
        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli k...
        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli k...
        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar
        Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar