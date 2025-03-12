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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:45 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:50
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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Gökhan T. (39) yönetimindeki 16 BKL 469 plakalı hafif ticari araç, çevre yoluna çıkış yapan Şaziye Y. (55) yönetimindeki 16 LNN 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Habibe A. (35), Sena Y. (22) ve Nurten Ç. (34) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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