Bursa'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.M. (19) yönetimindeki 16 BFY 597 plakalı otomobil, kırsal Çaykara Mahallesi Boğazova mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü M.M. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A. (19) ve R.Ç. (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
