Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaralandı

Kaza saat 00.30 sıralarından İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.İ. idaresindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 kişi metrelerce savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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