İmamoğlu: 23 Mart'ta seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak

İSTANBULBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin “23 Mart’ta, tam da cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçim öncesindeki yurt gezileri kapsamında Bursa’yı ziyaret etti. Nilüfer ilçesindeki Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda düzenlenen ‘Bursa Buluşması’na, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclis Üyeleri, CHP milletvekilleri, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir ile Yalova, Bilecik, Kütahya Çanakkale ve ilçe belediye başkanları, partinin il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

‘BU ÜLKEDE ARTIK EMEKLİ BORÇLANIYOR’

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili olarak İmamoğlu, “Bir iktidar adalet duygusunu yitirirse, o memleketin, ne yaparsanız yapın bereketi kaçar. Orada ne refah olur ne huzur olur. Bizim en büyük sorunumuz, ülkeyi yönetenlerin, üzülerek ifade ediyorum, zerre adalet duygusu kalmadı. Vicdanları köreldi. Milletin hakkını, hukukunu çiğnemekten bir milim bile geri durmuyorlar. Halbuki bu ülkede kazandığı parayla geçinemeyen, borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmak bir iş insanı, bir üretici, bir sanayici için normal olabilir. Ama bu ülkede artık emekli borçlanıyor emekli. İş kurmak için değil, yaşamak için. Borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmadan hayatını sürdüremeyen, milyonlarca dar gelirlinin hali, bu iktidarı yönetenlerin umurunda değil. Şükredin derken, onu bile fırça atarak söylüyor. Halkına fırça atarak söylüyor. ‘3 bin liraydı, 4 bin lira oldu. Daha ne olacak’ diyor” dedi.

‘BİZ NEYLE UĞRAŞIYORUZ, ONLAR NEYLE’

CHP’li belediyelerin açtığı Kent Lokantaları ile kreşlerin iktidarın hedefinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Demediklerini, yapmadıklarını bırakmadılar. Hala daha uğraşıyorlar. Hala daha orada gitti yemek yedi diye, bir insana soruşturma açıyorlar. Ya utanılacak bir durumdalar, utanılacak. Memleketimizi sıkıntıya sokuyorlar. Biz neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyorlar. Biz işte bütün belediye başkanlarımız, dar gelirli ailelerin çocukları okul öncesi eğitimi alabilsin, anneleri iş bulup çalışabilsin diye kreşler açtık, açmaya devam ediyoruz. Onlar ne yapıyor, kapatmak için uğraşıyorlar” diye konuştu.