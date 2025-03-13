İmamoğlu: 23 Mart'ta seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak
İSTANBULBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin "23 Mart'ta, tam da cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak" dedi.
İSTANBULBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin “23 Mart’ta, tam da cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçim öncesindeki yurt gezileri kapsamında Bursa’yı ziyaret etti. Nilüfer ilçesindeki Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda düzenlenen ‘Bursa Buluşması’na, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclis Üyeleri, CHP milletvekilleri, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir ile Yalova, Bilecik, Kütahya Çanakkale ve ilçe belediye başkanları, partinin il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.
‘BU ÜLKEDE ARTIK EMEKLİ BORÇLANIYOR’
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili olarak İmamoğlu, “Bir iktidar adalet duygusunu yitirirse, o memleketin, ne yaparsanız yapın bereketi kaçar. Orada ne refah olur ne huzur olur. Bizim en büyük sorunumuz, ülkeyi yönetenlerin, üzülerek ifade ediyorum, zerre adalet duygusu kalmadı. Vicdanları köreldi. Milletin hakkını, hukukunu çiğnemekten bir milim bile geri durmuyorlar. Halbuki bu ülkede kazandığı parayla geçinemeyen, borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmak bir iş insanı, bir üretici, bir sanayici için normal olabilir. Ama bu ülkede artık emekli borçlanıyor emekli. İş kurmak için değil, yaşamak için. Borçlanmadan yaşayamayan, borçlanmadan hayatını sürdüremeyen, milyonlarca dar gelirlinin hali, bu iktidarı yönetenlerin umurunda değil. Şükredin derken, onu bile fırça atarak söylüyor. Halkına fırça atarak söylüyor. ‘3 bin liraydı, 4 bin lira oldu. Daha ne olacak’ diyor” dedi.
‘BİZ NEYLE UĞRAŞIYORUZ, ONLAR NEYLE’
CHP’li belediyelerin açtığı Kent Lokantaları ile kreşlerin iktidarın hedefinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Demediklerini, yapmadıklarını bırakmadılar. Hala daha uğraşıyorlar. Hala daha orada gitti yemek yedi diye, bir insana soruşturma açıyorlar. Ya utanılacak bir durumdalar, utanılacak. Memleketimizi sıkıntıya sokuyorlar. Biz neyle uğraşıyoruz, onlar neyle uğraşıyorlar. Biz işte bütün belediye başkanlarımız, dar gelirli ailelerin çocukları okul öncesi eğitimi alabilsin, anneleri iş bulup çalışabilsin diye kreşler açtık, açmaya devam ediyoruz. Onlar ne yapıyor, kapatmak için uğraşıyorlar” diye konuştu.
Bu yola milletin hakkını millete vermek için çıktıklarını söyleyen İmamoğlu, “Bu büyük ve aziz milletin geçim derdi çekmeden, gelecek endişesi duymadan yaşama hakkına kavuşsunlar diye yola çıktık. İktidar olacağız, millet hakkını alacak. Milletin hakkını millete vereceğiz. Millet hakkını alacak. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Milletin hakkı, milletin olacak. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evlerine göndereceğiz” ifadelerini kullandı.
‘ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNİ KİM SÖYLEYEBİLİR’
Konuşmasında, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’i de anan İmamoğlu, “Dava karara bağlandı. Ama bu cinayetin aydınlatıldığını, adaletin tecelli ettiğini kim söyleyebilir. Adalet arayışındaki herkes gibi, Sinan Ateş’in değerli acısı da bizim acımızdır” dedi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimi işaret eden Ekrem İmamoğlu, “23 Mart’ta, tam da cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Bu, basit bir aday belirleme süreci değildir. Her yerde söylüyorum. Bunun adı demokrasi devrimidir. Ön seçimle birlikte, Türkiye’de siyaset yeni bir yola giriyor. Bu yolu sizler çiziyorsunuz. Bu güzel partimizin kıymetli üyeleri, sizin 23 Mart’taki güçlü iradenizle tek adamların, masa başı siyasetçilerinin devri kapanacak” diye konuştu.
‘BU PARTİDE MİLYONLARCA EKREM OLDUĞUNU BİLMİYOR’
Hakkında açılan soruşturmalarla ilgili olarak da İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Sandıkta yenemedikleri, bundan sonra da asla yenemeyecekleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yargı eliyle boyun eğdirmek istiyorlar. Bakın 2019'dan bu yana her Allah’ın günü bir soruşturmayla ve davayla karşı karşıyayım. Belediyemiz 6 yılda bin 200 teftiş, inceleme, soruşturma geçirdi. Hepsinden elleri boş döndüler, hepsinden. Ama içlerini öyle bir korku bürümüş ki, bana dava açmadan duramıyorlar. Şimdilik hakkımda 25 yıl hapis, 5 kez de siyaset yasağı isteniyor. Öyle zavallılar ki, 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışıyorlar. Öyle aceleleri var ki, savcılık 2'nci kez yazı yazmış üniversiteye. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili işleri hızlandır, acele et. Halbuki üniversite bu konuda zaten 5 yıl önce karar almış, 'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili hiçbir usulsüzlük yoktur' demiş. ‘23 Mart’tan önce diploma iptal edilsin’ diyor. ‘Ekrem karşıma rakip çıkmasın.’ O günü, bugünden kesmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını da kendisi belirleyecek aklı sıra. Cumhuriyet Halk Partisi’nden senin karşına bu Ekrem’i kesersen, bu partide milyonlarca Ekrem var, bunu bilmiyor. Ama meselenin beni aşan önemli yönleri var. Fakültenin verdiği, üniversitesinden Yüksek Öğretim Kurumu’na, Milli Savunma Bakanlığı’ndan Yüksek Seçim Kurulu’na pek çok devlet kurumunun geçerli kabul ederek işlem yaptığı bir diploma bu. Böyle bir resmi belge 35 yıl sonra, bir kişinin siyasi amaçları, siyasi ihtirası, siyası çıkarlarıyla iptal edilirse, artık bu ülkede hiç kimse elindeki resmi evraka güvenemez. Beni, Ekrem’i, seçim yarışı dışına itmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu hale düşürmeye razı bunlar.”
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