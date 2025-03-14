Bursa'da, tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Can S. (20) yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya düştü. Takla atarak ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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