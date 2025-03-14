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        Bursa'da, tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:10
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        Bursa'da, tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Can S. (20) yönetimindeki 26 AKV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 2 metre yükseklikten tarlaya düştü. Takla atarak ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan sürücü, yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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