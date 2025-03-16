Bursa'da vatandaşlar, Rumeli ezgileriyle sahura uyandırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla vatandaşlar sahura Rumeli ezgileriyle uyandırıldı.

İnegöl’de asırlardır sürdürülen geleneğin yaşatılması amacıyla vatandaşlar sahura Rumeli ezgileriyle uyandırıldı. Yöresel kıyafetler giyinip müzik eşliğinde sokaklarda dolaşarak vatandaşları sahur için çağıran Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, tef, darbuka, akordiyon ve klarnetle Balkan müzikleri çalarak sokak sokak dolaştı. İlçe sakinleri, bu neşeli müziklerle sahura kalkmanın keyfini yaşarken, dernek üyeleri de yöresel halk oyunlarını sergileyerek etkinliğe renk kattı. Pencerelere çıkan vatandaşlar gençlerin performansına alkışlayarak destek verdi.

Etkinlikte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de çaldığı ezgilerle büyük beğeni topladı. Mahalleli, gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. Ekip, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek etkinlik boyunca toplanan böreklerle sahurlarını yaptı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serdar Ay, "Bu, derneğimizde bir gelenek haline geldi ve her ramazan ayında yapıyoruz" dedi.