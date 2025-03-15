Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı (2)
TUTUKLANDIBursa'nınOsmangazi ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşi Vildan H.
TUTUKLANDI
Bursa’nınOsmangazi ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşi Vildan H.'yi, elinde bulunan bidondaki benzin ile ateşe vermeye çalışan Bahattin Oran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Barış YILMAZ/ BURSA,
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