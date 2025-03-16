Kadın polisler hedefleri başarıyla vurdu

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kadın polisler, poligonda tabanca ve ağır silahlarla yaptıkları atışlarda, hedefleri tam isabetle vurdular.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde 220 dönüm alana kurulu olan İl Emniyet Müdürlüğü Atış poligonunda, bini kadın olmak üzere 8 bin polise, karşılaşabilecekleri olaylara karşı müdahale sırasında, doğru tekniklerle şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için yıllık belli periyotlarla atış eğitimi veriliyor. Poligona gelen polisler, açık havada ve kurşun geçirmez camların bulunduğu kapalı poligonlarda, tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedeflere ateş ediyorlar. Atışlarda, kadın polislerin hedeflere tam isabetleri dikkat çekerken, polislerin performansları da sicillerine işleniyor.

'ATIŞ KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Eğitim Şube Müdürü olarak 2 yıldır görev yapan Emniyet Amiri Hatice Doğan, atış eğitimlerinin önemine dikkat çekip, eğitimlerin deneyimli ve sertifikalı atış eğitimcileri eşliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Eğitim Şube Müdürlüğü olarak, atış faaliyetleri kapsamında Yolçatı mevkiinde bulunan atış poligonunda, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli teşkilat mensuplarının atış kabiliyetlerini geliştirmek ve onların karşılaştıkları olaylarda daha temkinli ve etkili davranabilmelerini sağlamak amacıyla eğitimlerini veriyoruz” dedi.

'KADIN POLİSLERİMİZİN ATIŞLARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Atış poligonunu son dönemlerde yapılan çalışmalarla, daha modern hale getirip, kapalı alana kurşun geçirmez camlar koyulduğunu söyleyen Doğan, “Personelimize yılın belli dönemlerinde atış eğitimi veriyoruz. Poligonumuzda kendilerine, tabanca ve uzun namlulu silahlarla, atışlarımızı en iyi şekilde yaptırmaya çalışıyoruz. Kadın polislerimizin atışlarıyla da gurur duyuyoruz. Atışlarda, bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar” diye konuştu.

Atış eğitimlerinde, polislerin, gerektiğinde silahı en etkili şekilde kullanabilmelerini hedeflediklerini ifade eden Başkomiser Erkan Dinler de polis memurlarına her yıl silah eğitiminin en iyi şekilde verildiğini belirterek, amaçlarının, silahın nerede ve ne zaman kullanılması gerektiğinin bilinci içinde, gerektiğinde suçluları etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi.