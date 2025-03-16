Efkan Ala: Seçildiği makamda hizmet yapması gerekenler, başka koltukların yarışına giriyorlar

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partisinden Cumhurbaşkanı adayı olmasını eleştirerek, “Şimdi bakıyorsun milletin hizmet için seçtiği bazı makam ve mevkideki hizmet yapması gereken insanlar seçildiğinin ertesi gün başka koltukların yarışı içerisine giriyorlar. Koltuk yarışına giriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Herkes aldığı emanetin hakkını bir versin” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kestel Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada AK Parti olarak durmadan çalıştıklarını belirten Efkan Ala, “Çalışmak boynumuzun borcudur. O bakımdan el birliğiyle başardığımız işlere bakıyorum, çok şey yaptık. Ama başarmamız gereken işlere bakıyorum, daha çok iş var. Alınması gereken mesafelere bakıyorum, daha yapılacak çok iş var. Onun için biz hizmette yarışı siyasetin merkezine koyduk. AK Parti'yi siyasetin merkezine koyduk. Ne demek bu? 85 milyon bizim. Bizde ayrı gayrı yok. 85 milyonun her talebi bizim için önemlidir ve onu yerine getirmeye çalışmak boynumuzun borcudur. Öyle lüzumsuz tartışmalara efendim lüzumsuz koltuk yarışlarına ihtiyacı yok bu memleketin” ifadelerini kullandı.

‘6 YILDA 6 HİZMET SAYAMAZSIN, KOLTUK YARIŞINA GİRİYORLAR’

AK Parti olarak hizmette yarıştıklarını, koltuk için çalışmadıklarını söyleyen Ala, “Şimdi bakıyorsun milletin hizmet için seçtiği bazı makam ve mevkideki hizmet yapması gereken insanlar seçildiğinin ertesi gün başka koltukların yarışı içerisine giriyorlar. Koltuk yarışına giriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Herkes aldığı emanetin hakkını bir versin. Herkes aldığı emanetin gerektirdiği hizmetleri milletle buluştursun bakalım. Hizmeti sorduğunda hatırlamıyorum diyenler, önlerine koltuk konulduğunda hiçbir şeyi unutmuyorlar maşallah. Efendim daha oturdukları koltuğun gerektirdiği hizmet görülmemiştir. 6 yıl geçti, 6 tane hizmetlerini sayamazsınız. Ama şimdi bütün Türkiye'de efendim böyle bir hava estiriliyor. Daha seçim yeni olmuş, bitmiş. Sanki ertesi gün yine bir seçim varmış gibi o hizmet yapamamanın getirdiği mahcubiyeti örtmek için, perdelemek için, hizmet üretememenin, siyaset üretememenin mahcubiyetini örtmek için koltuk yarışına girdiler” diye konuştu.