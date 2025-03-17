Teknosa, Bursa'da 6'ncı mağazasını açtı

TEKNOSA, Bursa’da 6’ncı mağazasını açtığını duyurdu. Dijital konseptte tasarlanan yeni mağazada, son teknoloji ürünleri tüketicilerle buluşuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, digital-first şirkete dönüşme hedefiyle dijital kanallarıyla birlikte stratejik mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Bursa’daki 6’ncı mağazasını açtığını duyurdu. Sur Yapı Marka AVM’de dijital konseptte tasarlanan mağazanın açılışı, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşti. Extra formattaki mağaza, farklı deneyim alanları ve binlerce ürün çeşitliliğiyle hizmete başladı.

‘ULAŞILABİLİR LOKASYONLARDA, ÜRÜN GAMI GENİŞ MAĞAZALAR AÇIYORUZ’

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, açılışta yaptığı konuşmada, mağazaların birer deneyim ve uzmanlık merkezi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Teknosa’yı digital-first bir şirkete dönüştürme hedefine doğru koşarken mağazalarımızı asla unutmuyoruz. Müşterilerimiz için daha kolay ulaşılabilir lokasyonlarda, büyük metrekareli, ürün gamı geniş mağazalar açmaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda mağazalarımızı dijital kanallarımızla entegre ediyoruz. 2022’de hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan dijital mağaza konseptimizi de ülke genelindeki mağazalarımızda yaygınlaştırıyoruz. Bursa’daki yeni mağazamızda da dijital konseptte tüketicilerimizin teknoloji ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Alışveriş yolculuğunun her adımında müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

‘YAPAY ZEKAYLA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ GELİŞTİRİYORUZ’

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci de tüm kanallarda en iyi deneyimle fark yaratmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Mağazalarımızı çok daha dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir yapılara dönüştürüyoruz. Dünya ve Türkiye pazarındaki sektörel gelişmeler ile tüketici trendlerini yakından takip ediyor, müşteriyle en çok temas eden mağaza çalışanlarımızın geri bildirimleriyle mağaza yatırımlarımıza yön veriyoruz. Özellikle yapay zeka, veri yönetimi ve geri bildirim mekanizmalarından yararlanarak, mağaza deneyimini online’daki güzel uygulamalarla geliştiriyoruz. Müşterilerimizin deneyimine değer katacak yeniliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”