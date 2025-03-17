Bursaspor'da teknik direktör Batalla ile yollar ayrıldı
BURSAPSOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
BURSAPSOR, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bursaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımızı ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
'MİSYONUN DEVAM EDİYOR'
Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim. Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo..." ifadelerine yer verdi.
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