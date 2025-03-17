Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş (2)

Öte yandan, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Nurullah Çetinkaya, İnegöl Turgutalp Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda defnedildi. Çetinkaya’nın 4 yaşındaki oğlu E.Ç. ise bir yakının kucağında, babasının tabutunu tuttu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya’yı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Süheyla Çetinkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. ve G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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