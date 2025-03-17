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        Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş (2)

        ANNETUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Süheyla Çetinkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:20
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        Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş (2)
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        ANNETUTUKLANDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya’yı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Süheyla Çetinkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. ve G.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        4 YAŞINDAKİ OĞLU TABUTUNU TUTTU

        Öte yandan, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlanan Nurullah Çetinkaya, İnegöl Turgutalp Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda defnedildi. Çetinkaya’nın 4 yaşındaki oğlu E.Ç. ise bir yakının kucağında, babasının tabutunu tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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