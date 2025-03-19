Güneş panelleri ile kendi elektriği üretilen caminin fazla enerjisi satılıyor

BURSA'da çatısına güneş panelleri kurulan Mevlana Camisi ve camiye bağlı Kur'an kursu artık elektrik faturası ödemezken, üretim fazlası enerjiyi de elektrik dağıtım şirketine satarak ayda 15-20 bin lira arasında kazanç sağlıyor.

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve camiye bağlı Kur'an kursu binasının, yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden toplayarak hayata geçirdi. İlk olarak Kur'an kursu binasının çatısına günde 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra kademeli olarak panel sayısı arttırıldı. Önce Kur'an kursuna daha sonra da camiye kurulan toplam 62 güneş paneli sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami yönetimi, ürettikleri fazla elektriği de Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) satarak ayda 15-20 bin lira arasında para kazanıyor.

'KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURUYORUZ'

Caminin kira gibi herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenle ihtiyaçların cami cemaati tarafından karşılandığını belirten Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, "Rahmetli bir başkanımız vardı. Emin Başkan. Onun aklına geldi. Baya uğraştı. Camimizin bir geliri yoktu. Gelir olmadığı için de sürekli giderleri aramızda topluyorduk. Biz de para toplayıp, elektrik panolarını aldık. 22 adet caminin üstünde, 40 tane de Kur'an kursunun üstünde olmak üzere 62 tane panomuz var. Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Başka gelirimiz yok çünkü" dedi.

'CAMİMİZİN HİÇBİR YERE İHTİYACI YOK'

İhtiyaç fazlası elektriği UEDAŞ'a satarak camiye gelir elde ettiklerini söyleyen Koptagel, "Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor. Allah bereket versin, hiç yoktan iyidir. Hem caminin hem de Kur'an kursunun elektriğini karşılıyoruz. Üretim fazlasından kazanılan para da cami derneğinin hesabına yatıyor" diye konuştu. Güneş enerji panellerinin büyük binaların, hastanelerin, okulların, iş yerlerinin hepsinde olması gerektiğini ifade eden Erdal Koptagel, "Niye elektrik ithalatı yapalım ki. Kendi elektriğimizi kendimiz üretelim, kendi paramızı kendimiz kazanalım. Devletimizin buna destek olması lazım. Camimizin hiçbir yere ihtiyacı yok" dedi.