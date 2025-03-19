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        Vincin sepetine binip, 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförü Ziya Acar (31), müşterisi ile vinç sepetine binerek 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:40
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        Vincin sepetine binip, 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde erkek kuaförü Ziya Acar (31), müşterisi ile vinç sepetine binerek 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı. Acar, o anları dronla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

        İnegöl ilçesinde 20 yıldır kuaförlük yapan Ziya Acar, mesleği ile ilgili farkındalık yaratmak için ilginç bir yola başvurdu. Arkadaşının satın aldığı vinci, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi’ndeki dükkanının önüne getirten Acar, müşterisi ile vincin sepetine bindi. 26 metre yüksekliğe çıkan Acar, Uludağ manzarasına karşı tıraş yaptı. O anlar dron ile kaydedilirken, Acar'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 2 milyon kişi izledi.

        'YENİ JENERASYONA AYAK UYDURMAK İÇİN YAPTIM'

        11 yaşından bu yana erkek kuaförlüğü yaptığını ve mesleğine farklı bir bakış açısı kazandırmak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Ziya Acar, "11 yaşından beri içerisinde bulunduğum mesleği 20 yıldan beri icra ediyorum. Çıraklığından başladığım bu mesleğe kalfalık sonrasında usta olarak devam ediyorum. Yeni jenerasyona ayak uydurmak için farkındalık getirmek adına bunu yaptım. Bir arkadaşım vinç satın almıştı. Onunla oturup, muhabbet ederken aklıma bu fikir geldi. Böyle bir video çekimi yapalım diye düşündük. Video çekimimiz güzel bir dron eşliğinde olduktan sonra sosyal medyamıza yükledik. Kısa sürede milyonlar tarafından izlenince beğeni aldığımızı düşündük" dedi.

        '26 METRE YÜKSEKLİKTE TIRAŞ KEYFİ HERKESE NASİP OLMAZ'

        Amacının dikkat çekmek olduğunu söyleyen Ziya Acar, "Yerden 26 metre yüksekliğe çıkmak kolay olmadı. İlk başta saçma geliyordu, daha sonrasında yukarıda daha farklı bir hava olduğunu hissettik. Farklı bakış açısıyla, daha güzel görseller çıkarılabilirdi ama en güzelini çıkardık. 26 metre yükseklikte tıraş keyfi herkese nasip olmaz. Tavsiye ederiz" diye konuştu.

        'VİNCİN ÜZERİNDE TIRAŞ OLMAK İSTEYEN MÜŞTERİLERİMİZ VAR'

        Yeniliklere açık bir esnaf olduğunu belirten Acar, "Vincin üzerinde tıraş olmayı talep eden müşterilerimiz var. 'Bizi ne zaman tıraş edeceksin' gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Taleplere göre açığız, tekrardan aynı videoyla karşınıza çıkabiliriz, yapabiliriz aynı videoları. 'Siz isteyin, biz yapalım diyoruz' bu işe. Bundan sonrası için sürprizlere açık olalım diyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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