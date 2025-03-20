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        Şarkıcı Aydilge'den Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'e ziyaret

        BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren şarkıcı Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:00
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        Şarkıcı Aydilge'den Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'e ziyaret
        ABONE OL

        BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren şarkıcı Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etti.

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi ile birlikte Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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