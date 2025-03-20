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        Bursa'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan göçmenlere yer temin edip çalıştırılmasına 3 gözaltı

        BURSA'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan 39 yabancı uyruklu göçmene kalacak yer temin ederek bir işyerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:55
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        Bursa'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan göçmenlere yer temin edip çalıştırılmasına 3 gözaltı
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        BURSA'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan 39 yabancı uyruklu göçmene kalacak yer temin ederek bir işyerinde çalıştırdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ekipleri yapılan çalışmalarda merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıkları tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 39 yabancı uyruklu göçmen muhafaza altına alınarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 39 yabancı uyruklunun tamamının çalışma izinlerinin bulunmadığı saptandı. Ayrıca 29 göçmenin kimliklerinin bulunmadığı, 7 kaçak göçmenin de geçici koruma kimlik belgelerinin bulunduğu, 3 kişinin farklı ile kayıtlı olduğu, 2 göçmenin ise yaşının küçük olduğu tespit edildi.

        Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyrukluların ifadelerinde çalışmak için Bursa iline geldiklerini belirtilen, iş yerlerinde çalışma izinleri olmadan bütün ihtiyaçları karşılanarak, kendilerine kalacak yer temin edilmek suretiyle çalıştırıldıklarını beyan etti. Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen B.U. ve Ş.K.ve K.D. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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