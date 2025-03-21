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        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yürüyerek evine giden Ersel Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 02:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 02:45
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        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yürüyerek evine giden Ersel Ş. (32), otomobille yanında geçen şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

        Olay, gece yarısı Süleymaniye Mahallesi 1’inci Park Sokakta meydana geldi. Yürüyerek evine giden Ersel Ş., iddiaya göre yanına yaklaşan ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtaki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 2 kez açılan ateş sonucu bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ersel Ş., yere yığılırken, saldırganın bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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