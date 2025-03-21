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        Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonunda 9 tutuklama

        BURSA'dasahte akaryakıt fişleri ile vergi kaybına yol açtığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:55
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        Bursa'da sahte akaryakıt fişi operasyonunda 9 tutuklama
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        BURSA'dasahte akaryakıt fişleri ile vergi kaybına yol açtığı belirlenen 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapis aldı, 1'i serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin vergi kaçırmak amacıyla sahte akaryakıt fişi düzenlediğini tespit etti. Akaryakıt alımı yapılmayan ticari araçlara işlem yapılmış gibi gösterildiği, sahte fişlerin gider olarak bildirildiği ve bu yolla vergi kaçırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        35 MİLYON TL DEĞERİNDE SAHTE FİŞ ELE GEÇİRİLDİ

        Eş zamanlı 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yaklaşık 35 milyon TL değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. (56) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden U.F.Ü. (42) ve V.T.'ye (50) ev hapsi verilirken; H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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