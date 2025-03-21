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        Savcı, eşini sokakta 4 bıçak darbesi ile öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

        BURSA'datartıştıkları sırada otomobilden inip, kaçmaya başlayan eşi Leyla Koca'yı (45) sokak ortasında 4 bıçak darbesi ile öldüren Hakkı Koca (56) için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:30
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        Savcı, eşini sokakta 4 bıçak darbesi ile öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
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        BURSA'datartıştıkları sırada otomobilden inip, kaçmaya başlayan eşi Leyla Koca'yı (45) sokak ortasında 4 bıçak darbesi ile öldüren Hakkı Koca (56) için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        Olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, otomobilden inip, kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise polis tarafından yakalandı.

        TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

        Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya, "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp, üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        'LEYLA'YI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM'

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ile Leyla Koca'nın yakınları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, daha önceki ifadesinde, "Leyla'yı tasarlayarak öldürmedim. Onun davranışları cinnet getirmeme sebep oldu. Yüzüme tükürerek, 'Sen adam mısın?' dedi ve suratıma telefon fırlattı. Aracı yolun kenarına çekerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" diyen Hakkı Koca hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti karar vermek için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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