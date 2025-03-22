Bursa'da yangın; 5 kişi dumandan etkilendi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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