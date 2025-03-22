Devrilen ahşap palet yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunda, İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. 35 CZZ 70 plakalı ahşap palet yüklü kamyon, Bursa'dan İnegöl istikametine dönüş sırasında, sürücüsü Cengiz K.'nin kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücü yaralandı, kamyonun dorsesindeki paletler yola dağıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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