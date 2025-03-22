Uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, Harmancık-Dursunbey yolunda meydana geldi. M.C. yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü M.C. olay yerinde hayatını kaybetti. M.C.'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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