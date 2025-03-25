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        Evinde sobadan zehirlenen uzman onbaşı, yaşamını yitirdi

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devecikonak Karakolu'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 02:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 02:25
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        Evinde sobadan zehirlenen uzman onbaşı, yaşamını yitirdi
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devecikonak Karakolu'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Mustafakemalpaşa'nın Devecikonak Karakolu’nda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti. Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Bayraktutar’ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Melih Bayraktutar’ın cenazesi, 25 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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