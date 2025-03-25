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        Dedesinin üretip tarifini sır gibi sakladıkları 'ramazan helvası', 65 yıldır iftar sofralarını tatlandırıyor

        BURSA'da iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan helvası, her yıl olduğu gibi bu sene de kente özgü bir lezzet olarak, satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:05
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        Dedesinin üretip tarifini sır gibi sakladıkları 'ramazan helvası', 65 yıldır iftar sofralarını tatlandırıyor
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        BURSA’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan helvası, her yıl olduğu gibi bu sene de kente özgü bir lezzet olarak, satışa sunuldu. Bursalıların en çok rağbet gösterdiği tatlılardan olan ve sadece ramazan ayında üretilen ramazan helvasını, dedesi Ali Baba’nın mirası olarak müşterilerine sunmaya devam eden Güven Baba (35), 3’üncü kuşak olarak, 65’inci yılda da tatlının satışına devam ettiğini, tarifini aile olarak bildikleri tatlıyı günde 300 kilo ürettiklerini söyledi.

        Kente özgü bir lezzet olan ve her ramazan ayında gelenek haline gelen ‘ramazan helvası’, bu yıl da iftar sofralarının en rağbet gören tatlıları arasında yer aldı. Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan ramazan helvası çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, günümüzde torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan, tarifi sır gibi saklanan tatlı, sadece bu lezzeti bilen Bursalılar tarafından değil, şehir dışından kente gelenler tarafından da rağbet görüyor.

        'GÜNDE 300 KİLO ÜRETİYORUZ'

        Sadece ramazan aylarında üretilen tatlıyı, Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki dükkanında satışa sunan Baba, dedesinin, ramazan sofralarında çeşitlilik olsun diye ürettiği ramazan helvasının günde 300 kilo satıldığını söyledi. 1960 yılından bu yana tatlının satışının devam ettiğini belirten Güven Baba, “Ramazan helvasını 65 yıl önce dedem ramazan sofralarında çeşitlilik olması için üretmiş. O günden bu yana, her ramazan ayında satışını yapıyoruz. Günde 300 kilo ürettiğimiz, kilosu 400 TL olan tatlılar, günlük olarak bitiyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar var. Alan herkes memnun kalıyor. Müdavim müşterilerimiz sürekli gelerek ramazan helvası istiyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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