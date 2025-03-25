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        Bakan Tekin: Hiç kimse 'sendikal hürriyetimi kullanıyorum, bugün okula gelmeyeceğim' diyemez

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Hiç kimse sendikal hürriyetimi kullanıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:45
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        Bakan Tekin: Hiç kimse 'sendikal hürriyetimi kullanıyorum, bugün okula gelmeyeceğim' diyemez
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "’Hiç kimse sendikal hürriyetimi kullanıyorum. Bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar başına ne gelirse gelsin’ diyemez'' dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi program için Bursa'ya geldi. İlk olarak bir ilkokulu ziyaret eden Tekin, ardından Bursa Valiliği'ne gitti. Burada il eğitim değerlendirme toplantısı yapan bakan Yusuf Tekin, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Bakanı Yusuf Tekin açıklamasında Bursa'da öğrenci ve öğretmen sayısıyla dersliklerinde 3 katına çıkarıldığını belirterek, ''Bursa’da 659 bin 971 öğrencimiz var. Yani yüzde 50 oranında artmış. 9 bin 400 civarındaki derslik sayımızı ise 25 bin 85’e çıkarmışız. Yatırımı devam edenler ihale programında olanlar ve yakında açılışını yapacağımız okullar hariç olmak üzere derslik sayısını da nereden baksan 3 kata yakın artırmış durumdayız. Bu da Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da istatistiklere yansımış durumdadır. Şu anda derslik başına düşen öğrenci sayımız 2002-2003 eğitim öğretim yılında toplam öğrencilerimiz içerisinde ilk öğretimde 2002’de yüzde 44 iken bugün, yüzde 27 öğrenciye düşmüştür'' dedi.

        'EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AKSAMADAN DEVAM ETMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ'

        Eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesini temin için her türlü tedbirin alınacağını belirten Bakan Tekin, ''Bir eğitimci olarak okullarımızda eğitim öğretiminin aksatılmasından rahatsızım. Eğitim öğretimin aksamadan devam etmesini temin etmek için her türlü tedbiri alacağımızı da açıkladık. İnsan hakları teorisi açısından baktığımızda da temel hak ve hürriyetlerle ilgili bütün uluslararası literatürün kabul ettiği skala ve değerlendirme kriterleri vardır. İnsanların vazgeçilmez ve devredilemez temel hak ve hürriyetleri vardır. Yaşam hakkını devredemez, bütünlüğünü korumak hakkını devredemezsiniz, bu türden haklar vardır. İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanabilir dersin kullanmalıdır'' dedi.

        'EĞİTİM ÖĞRETİM HAKKINI ENGELLEMEYE TEŞEBBÜS EDEN YAPTIRIMLARA KATLANMAKLA MÜKELLEFTİR'

        Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kullanılmasını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engellemeye teşebbüs edenler, kendilerine yönelecek yaptırımlara da katlanmak la mükellef olduğunu söyledi. Bakan Tekin, ''İnsanlar sendika özgürlüklerini kullanırken başka birisinin temel hak hürriyetini elinden almaması gerekir. Bunu temin etmekte benim görevimdir. Dolayısıyla bana hiç kimse, 'sendikal hürriyetimi kullanıyorum. o yüzden bugün okula gelmeyeceğim. Vatandaşların çocukları da ne yaparsa yapsınlar başına ne gelirse gelsin'' diyemez. Bu bir başkasının temel hakkının hürriyetinin elinden alınmasıdır bir anayasal suçtur kanunlara aykırı bir davranıştır. Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızın eğitim öğretim hakkının kullanılmasını sağlıklı bir şekilde kullanmasını engelleyen, engellemeye teşebbüs eden her kim varsa; kendilerine yönelecek yaptırımlara da katlanmakla mükelleftir'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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